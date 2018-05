Innovation et entrepreneuriat: facteurs de succès dans un contexte économique en mutation

Depuis des décennies, la Suisse est l'une des économies les plus performantes du monde. Afin de le rester, elle doit absolument faire preuve d'ouverture vis-à-vis des nouvelles technologies. Pour les entreprises, cela implique non seulement d'adopter des innovations venant de l'extérieur, mais aussi de mettre les leurs sur le marché.

Différents facteurs peuvent les aider sur cette voie, tant pour les sociétés bien établies que pour les start-up. Il est toutefois essentiel de disposer d'un cadre économique particulièrement favorable. Cela suppose des contraintes administratives limitées, tant pour les créations d'entreprises que pour leur fonctionnement au quotidien, une législation fiable en matière de brevets ainsi que de bonnes possibilités de financement. L'accès ouvert aux marchés, y compris pour la concurrence internationale, constitue aussi un élément important. Les barrières imposées aux nouvelles entreprises sont en effet un frein à la vitalité de l'économie.

Quant au système éducatif, il constitue également un facteur crucial pour la capacité d'innovation d'un pays. La Suisse investit beaucoup pour une éducation de qualité, tant au niveau de l'enseignement supérieur que de la formation professionnelle. Aussi est-elle l'un des pays qui sont à la pointe en termes de recherche et de développement.

Enfin, il est essentiel d'encourager la culture entrepreneuriale. Car la volonté d'entreprendre et d'être performant permet à des idées prometteuses de déboucher sur des produits et des processus commercialisables. Une Suisse ambitieuse a besoin de femmes et d'hommes ambitieux à la tête des entreprises. Les enquêtes menées à ce sujet ont montré que nous pouvons encore nous améliorer dans ce domaine. C'est pourquoi il est souhaitable d'encourager précocement l'esprit d'innovation et l'entrepreneuriat, par exemple en développant dans les écoles des projets où les élèves sont chargés de créer de petites entreprises. Certaines hautes écoles soutiennent également des chercheurs en vue de mettre sur le marché des produits et des prestations innovants. Mais des initiatives privées apportent elles aussi une contribution décisive à l'encouragement de l'esprit d'entreprise dans notre pays. Elles aident de jeunes talents à convertir leurs idées en innovations et à développer une activité entrepreneuriale.