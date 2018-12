L'importance de la recherche et de l'enseignement universitaires pour le modèle de réussite suisse

Dies Academicus, Université de Berne, 01.12.2018

Le succès dont la Suisse peut se prévaloir depuis plusieurs décennies tient également dans une large mesure à la performance de son système éducatif. Celui-ci joue un rôle de premier plan pour la prospérité économique, la cohésion sociale et l'égalité des chances. La Banque nationale suisse (BNS) accorde elle aussi une grande importance à la qualité du système éducatif, et notamment des universités, dont le niveau n'a rien à envier à celui des établissements étrangers.

La BNS recrute de nombreux collaborateurs appelés à assumer des tâches qui nécessitent un diplôme universitaire. Elle collabore aussi étroitement avec le monde académique, ce qui lui permet d'intégrer de nouveaux résultats de recherche pertinents dans ses décisions de politique monétaire. Le concours d'idées a un effet stimulant qui incite à accroître encore la qualité de la politique monétaire.

La poursuite de l'excellence dans la formation universitaire ne doit pas se limiter à la recherche, mais porter également sur l'enseignement. On sait d'expérience que les cours généraux contribuent à façonner durablement l'attitude des étudiants face à des thèmes et à des matières donnés. L'enseignement procure la base sur laquelle la future spécialisation universitaire et la carrière professionnelle pourront se développer. Les professeurs jouent un rôle de modèles et assument à ce titre une responsabilité importante. Le temps des études laisse une empreinte profonde chez la plupart des cadres et des spécialistes. Aussi la qualité de l'enseignement rejaillit-t-elle sur l'économie et l'administration.

La contribution directe des universités à la prospérité du pays consiste à maintenir le niveau des compétences, ainsi qu'à développer et à transmettre les connaissances dont l'économie et la société ont besoin. Leur contribution indirecte est tout aussi essentielle: les universités doivent mettre leurs diplômés à même de comprendre et d'apprécier l'importance du modèle de réussite suisse. La démocratie directe, l'Etat de droit, le fédéralisme et la prise de conscience de la valeur inhérente à la stabilité des institutions contribuent à fonder cet exemple de réussite.

Autant les marchés et la compétitivité sont essentiels pour garantir la prospérité, autant ils représentent des notions clés lorsqu'il s'agit de comprendre les interconnexions économiques fondamentales et d'acquérir et exploiter des connaissances scientifiques. L'une des missions des universités consiste donc à transmettre aux jeunes diplômés et au public une image réaliste du mode de fonctionnement et de l'importance des marchés et de la concurrence. Dans un monde en pleine mutation, la pérennité du modèle de réussite suisse en dépend.